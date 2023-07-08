ЮНЕСКО демонстрирует подход по разделению стран на "хорошие" и "плохие" – Захарова

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Секретариат ЮНЕСКО, опубликовав пресс-релиз с осуждением "бомбардировки" исторического здания в буферной зоне "Ансамбль исторического центра Львова", показал предвзятый подход, который подразумевает разделение государств на "хорошие" и "плохие". Об этом говорится в сегодняшнем комментарии Марии Захаровой, передает ТАСС.

"Обратили внимание на опубликованный на портале ЮНЕСКО пресс-релиз с осуждением "бомбардировки, затронувшей историческое здание в буферной зоне", которая прилегает к территории украинского объекта всемирного наследия "Ансамбль исторического центра Львова". Таким менторским заявлением,которое рассчитано, преимущественно, на западные столицы, секретариат организации вновь показал предвзятый и непоследовательный подход, характерной особенностью которого является разделение государств на "хорошие" и "плохие", – отметила дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки вооружения Украине, исходящие от Запада, не повлияют на исход специальной военной операции. По его мнению, нынешняя обстановка более чем красноречиво это подтверждает.

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