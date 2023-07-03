Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО проведена в нарушение ее устава – Захарова

Процедуру восстановления членства США в ЮНЕСКО провели в нарушение устава организации и в обход действующих правил, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, не было скрупулезной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, прежде всего, в части полного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации.

Ранее гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила, что США официально уведомили организацию о возобновлении членства с июля. Штаты решили восстановить свой статус страны-члена ЮНЕСКО спустя почти шесть лет после того, как предыдущий президент Дональд Трамп объявил о его прекращении.

СМИ писали, что план по возвращению США был согласован в результате длительных переговоров между Госдепом и представителями организации, он среди прочего содержит график выплат задолженностей США.

В МИД РФ заявляли, что Москва приветствует возвращение США в ЮНЕСКО, но оно не должно нарушать устав организации, поэтому Вашингтону необходимо целиком погасить задолженность в 612 миллионов долларов.