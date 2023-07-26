Захарова обвинила гендиректора ЮНЕСКО в превышении полномочий

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Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле обвинила Россию в атаках на исторический центр Одессы, тем самым превысив свои полномочия. Об этом пишет RT со ссылкой на представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, в российском министерстве отнеслись к пресс-релизу, опубликованному на сайте ЮНЕСКО, "с крайним недоумением".

"Госпожа Азуле, она же гражданка Франции, в очередной раз превысила свои полномочия, назначив Россию виновной, как она сказала, в атаках", – добавила дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия в ночь на 23 июля якобы атаковала объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти заявления.

По информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли удар по объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены.

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