Песков опроверг утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе

Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы (ВС) России не наносили удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия в ночь на 23 июля якобы атаковала объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

По словам представителя Кремля, "речь идет об антиракетах, которые были выпущены и которые сами разрушили этот храм". Собор был поврежден ракетой украинской системы ПВО, объяснил он.

Песков подчеркнул, что российские ВС никогда не наносят удары по социальной инфраструктуре, особенно по церквям, храмам и подобным объектам. Данные обвинения РФ не принимает, они являются "абсолютной неправдой", уточнил политик.

Ранее Минобороны РФ заявило, что информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора не соответствует действительности. Отмечалось, что все объекты, которые были уничтожены ночью 23 июля, так как в них готовились террористические акты против РФ, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова написала, что повреждения Спасо-Преображенского собора останутся на совести Киева. Она добавила, что киевский режим размещает средства ПВО в жилых кварталах.

Российские войска нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Одессе