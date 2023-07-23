Захарова заявила, что ответственность за повреждение собора в Одессе лежит на Киеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повреждения Спасо-Преображенского собора в Одессе останутся на совести Киева. У него нет права апеллировать к законности после того, что он также сделал с православными церквями на Украине и Киево-Печерской лаврой, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем официальном телеграм-канале.

"Во-первых, после того, что киевский режим сотворил с десятками православных церквей, с Киево-Печерской лаврой, реликвиями, памятниками и мемориалами, у него нет никакого права апеллировать к законности", – написала она.

Она добавила, что повреждения, нанесенные по Спасо-Преображенскому собору также останутся на совести у киевского режима, который размещает средства ПВО в жилых кварталах. Захарова подчеркнула, что этот факт уже подтвердили в Минобороны РФ.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что россияне в ночь на 23 июля якобы атаковали объекты и сооружения Одессы, которые находятся под охраной ЮНЕСКО.

Захарова выразила мнение, что секретариат ЮНЕСКО имеет ангажированную позицию относительно ситуации, сложившейся на территории Украины. Она отметила, что представители организации много лет игнорируют беззаконие, которое происходит в стране.

"Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать культурно охранять исторический центр Одессы, который историческим после демонтажа скульптуры основательницы города назвать нельзя", – резюмировала она.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 23 июля нанесли удар в объектам в районе Одессы, где велась подготовка к терактам против РФ с использованием безэкипажных катеров. Все спланированные к удару цели были уничтожены.

Позже ведомство заявляло, что информация о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствует действительности, все объекты, которые были уничтожены, располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса.



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