Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 22:30

Политика

Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился в Подмосковье

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Россия вернула 106 военных из украинского плена – Минобороны

Новости часа: 106 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В Минобороны заявили о возвращении 106 военных РФ из украинского плена

Новости часа: Путин поручил направлять на туризм взносы от продажи иностранных активов

Пушилин посетил Артемовск

Крупный склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожен в ЛНР

Новости часа: Песков заявил об отсутствии инициатив о пасхальном перемирии на Украине

Город Артемовск будет обязательно отстроен заново. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он посетил город, осмотрел улицы и здания. Пушилин отметил, что после освобождения Артемовска предстоит долгая подготовка. Речь идет в том числе о разминировании и демонтаже разрушенных зданий.

По словам Пушилина, он собирается обсудить предварительные планы восстановления города с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В этом вопросе будет учитываться опыт Мариуполя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика