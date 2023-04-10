Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново

Город Артемовск будет обязательно отстроен заново. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Он посетил город, осмотрел улицы и здания. Пушилин отметил, что после освобождения Артемовска предстоит долгая подготовка. Речь идет в том числе о разминировании и демонтаже разрушенных зданий.

По словам Пушилина, он собирается обсудить предварительные планы восстановления города с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В этом вопросе будет учитываться опыт Мариуполя.

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