10 апреля, 22:30Политика
Пушилин заявил, что Артемовск обязательно будет отстроен заново
Город Артемовск будет обязательно отстроен заново. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Он посетил город, осмотрел улицы и здания. Пушилин отметил, что после освобождения Артемовска предстоит долгая подготовка. Речь идет в том числе о разминировании и демонтаже разрушенных зданий.
По словам Пушилина, он собирается обсудить предварительные планы восстановления города с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. В этом вопросе будет учитываться опыт Мариуполя.
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