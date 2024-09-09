09 сентября, 14:30Политика
Депутаты от "Единой России" получили 38 из 45 мандатов в Мосгордуме
Согласно предварительным данным Мосгоризбиркома, представители партии "Единая Россия" заняли 38 из 45 мест в МГД. Еще три получила партия КПРФ, самовыдвиженцы – 2 мандата и партия "Новые люди" – 1 мандат.
Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, такое лидерство "Единой России" означает, что команда Сергея Собянина одержала уверенную победу и будет продолжать стратегический курс мэра Москвы по развитию столицы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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