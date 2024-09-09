Маск заявил, что постоянно забывает, что Байден все еще руководит США

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что постоянно забывает о том, что во главе США по-прежнему стоит Джо Байден. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

"Я постоянно забываю, что технически Байден все еще руководит страной", – сказано в сообщении.

Маск ранее публично высказывался в поддержку бывшего американского лидера Дональда Трампа, участвующего в выборах президента США от республиканской партии.

В середине августа Трамп дал интервью Маску на площадке соцсети X, в котором рассказал бизнесмену о своих отношениях с Владимиром Путиным и военных возможностях Украины, раскритиковал Байдена, допустившего возможность приема Украины в НАТО, заявил, что Китай в будущем сможет догнать или даже перегнать Штаты по размеру арсенала ядерного оружия, а также сделал много других заявлений.

По информации СМИ, Маск сделал пожертвование на предвыборную кампанию Трампа. Точная сумма пожертвования неизвестна, однако, согласно источникам журналистов, она значительна.

Кроме того, Маск собирается выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании Трампа.