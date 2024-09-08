Алаудинов: в Европе должны понимать, что катастрофа на Курской АЭС коснется и их

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Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна осознать, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется ее самой, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Военный подчеркнул, что Европа, находящаяся в непосредственной близости с РФ, в настоящий период идет на поводу у США. При этом сами Штаты пытаются "играть в какие-то игры и заигрывать с Россией" за счет потенциальных ударов по расположенной в Курчатове атомной станции, отметил Алаудинов.

"Вы будете вовлечены в это", – предупредил он в видеообращении, которое было опубликовано в его телеграм-канале.

Алаудинов также признался, что ему непонятно, по какой причине европейские страны попали под влияние глобалистских идей США и начали делать все, чтобы произошла ядерная катастрофа.

"Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?" – задался он вопросом.

Ранее Владимир Путин предложил подумать о последствиях при зеркальном ответе России на удары Вооруженных сил Украины по АЭС. Отвечая на вопрос журналистов на Восточном экономическом форуме, президент РФ назвал опасными терактами атаки ВСУ на Запорожскую и Курскую АЭС.