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08 июня, 22:45

Политика

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

Шойгу поручил ускорить поставки в зону СВО всех видов военной техники

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил ускорить поставки в зону проведения специальной военной операции всех видов военной техники, с помощью которой российские военные эффективно поражают иностранное вооружение.

Он также заявил о необходимости сокращения сроков приема техники от предприятий. Такие поручения министр обороны дал во время рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Шойгу обратил внимание на подготовку и своевременную отправку боеприпасов и ракет подразделениям, принимающим участие в СВО.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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