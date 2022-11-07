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Политика

Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

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Киев готовят к возможной эвакуации. Если электричество в городе полностью отключится, власти намерены вывезти людей в западные области, которые подсоединены к европейской электросети.

Ранее в украинской столице ввели графики почасового отключения света, чтобы снизить нагрузку на трансформаторы. Но те работают на пределе и даже в этом случае могут не выдержать.

Как будут вывозить горожан в случае блэкаута? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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