Стало известно о подготовке Киева к полной эвакуации

Киев готовят к возможной эвакуации. Если электричество в городе полностью отключится, власти намерены вывезти людей в западные области, которые подсоединены к европейской электросети.

Ранее в украинской столице ввели графики почасового отключения света, чтобы снизить нагрузку на трансформаторы. Но те работают на пределе и даже в этом случае могут не выдержать.

Как будут вывозить горожан в случае блэкаута? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.