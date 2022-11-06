В Германии заявили, что Украина должна сама принимать решение о переговорах с Россией

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Киев должен сам решать, когда он вернется к переговорам с Россией. Об этом сообщает ARD.

"Украина должна сказать, когда она хочет таких переговоров и считает ли их перспективными", – подчеркнул он.

Ранее администрация президента США в частном порядке призвала украинского лидера Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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