Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка

Япония вводит санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка. Токио грозит также запретом экспорта товаров, которые способствуют укреплению промышленной инфраструктуры РФ. О какой продукции идет речь, в японском МИД не уточнили.

Уже седьмой, пакет антироссийских санкций готовит и Евросоюз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.