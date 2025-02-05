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05 февраля, 13:30

Политика

Трамп заявил о намерении взять сектор Газа под контроль США

Трамп заявил о намерении взять сектор Газа под контроль США

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Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме сообщил о планах взять сектор Газа под контроль США и выселить оттуда палестинцев. Он отметил, что Америка возьмет на себя восстановление региона, создание рабочих мест и ликвидацию угрозы от неразорвавшихся боеприпасов.

Нетаньяху поддержал эту инициативу, назвав предложения Трампа свежими и нестандартными. Однако его заявление вызвало осуждение арабских лидеров и ХАМАС, которые назвали это "изгнанием".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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