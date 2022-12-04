Минобороны РФ представило данные о ходе СВО. Российские военные предотвратили контратаку ВСУ на юге Донецка. Огнем артиллерии отбросили противника на Купянском и Красно-Лиманском направлениях. На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ остановили ударами штурмовой авиации.

За сутки авиация, ракетчики и артиллеристы поразили три пункта управления. Возле Краматорска ликвидировали два пункта временной дислокации иностранных военных. В Харьковской и Запорожской областях уничтожены два склада с вооружением и боеприпасами ВСУ.

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