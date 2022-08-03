Врачи Донбасса массово стали переквалифицироваться в военные фельдшеры

Врачи Донбасса массово переквалифицируются в военные фельдшеры. На передовую отправляются даже стоматологи. Медики несут службу на блокпостах и в полевых госпиталях. Нередко им приходится брать в руки оружие и непосредственно участвовать в сражениях с боевиками.

Среди пациентов военных медиков – не только солдаты. Часто за помощью к ним обращаются и мирные жители, пострадавшие во время обстрелов со стороны позиций ВСУ. Во многих городах больницы разрушены снарядами боевиков, поэтому людям приходится обращаться за помощью к военным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.