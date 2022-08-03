В районе Красногоровки бойцы Народной милиции сдерживают подразделения ВСУ. До позиций боевиков всего полкилометра.

Бойцы ищут и уничтожают огневые точки противника. Несмотря на большое численное преимущество, украинским боевикам не удалось продвинуться вперед. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.