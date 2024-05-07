Регулятор США расследует возможную подделку документов при испытаниях Boeing 787

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Федеральное управление гражданской авиации США начало новое расследование против компании Boeing из-за возможной подделки документов при проведении тестов самолетов Boeing 787 Dreamliner. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на заявление ведомства.

Регулятор планирует узнать, выполнили ли сотрудники Boeing все тестирования, которые предусматривают проверку креплений и заземления в местах соединения крыльев с фюзеляжем самолетов. Журналисты подчеркнули, что работников фирмы подозревают в фальсификации технических документов.

По данным представителя Boeing, несколько сотрудников действительно нарушили политику корпорации и не выполнили нужные испытания, однако это не создало угрозы безопасности полетов.

В начале 2024 года у самолета Boeing 737 MAX американской авиакомпании Alaska Airlines во время полета вылетела дверь. Из-за разгерметизации воздушному судну пришлось совершить экстренную посадку в Портленде, штат Орегон.

Позднее американские СМИ рассказывали, что бывшего инженера службы Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта, который дал показания против компании, нашли мертвым в своей машине. Мужчина на суде сообщал, что специалисты устанавливали на самолеты бракованные детали.

В начале мая стало известно о еще одном погибшем информаторе, сообщившем о нарушениях фирмы. Джошуа Дин умер после отказа органов из-за бактериальной инфекции.

