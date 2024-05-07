Швейцарский армейский нож будут выпускать без ножа

Фото: ТАСС/EPA/GABRIEL MONNET

Крупнейший производитель швейцарских армейских ножей Victorinox собирается выпускать продукцию без лезвий после ужесточения правил ношения холодного оружия. Об этом сообщает издание Blick со ссылкой на главу компании Карла Эльзенера.

По его словам, их мультитулы не являются холодным оружием, а представляют собой многофункциональный инструмент, которым могут воспользоваться, например, велосипедисты.

Однако на некоторых рынках лезвие создает образ оружия, в связи с чем компания уже сталкивалась с трудностями. Так, после событий 11 сентября 2001 года продажи карманных ножей за одну ночь упали более чем на 30%, подчеркнул Эльзенер.

В материале уточнили, что Victorinox продают в другие страны 80% карманных, кухонных и профессиональных ножей и часов. Благодаря низкой конкуренции в этой сфере корпорация смогла повысить свои цены на 9%.

Кроме того, профессиональная продукция швейцарского производства оценивается на 25% дороже, чем у конкурентов – США и Германии.

Ранее врачи в подмосковном Можайске вытащили из плеча мужчины обломок ножа длиной 6 сантиметров. Как произошла травма, 40-летний пациент вспомнить не смог. Медицинские работники установили, что сталь глубоко вошла в плечевую кость. Медики специальными кусачками извлекли обломок лезвия и зашили рану.

