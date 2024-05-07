РБК: российские кондитеры планируют поднять цены на шоколадные изделия на 10–20%

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Российские кондитеры предупредили торговые сети о планах поднять цены на шоколадные изделия на 10–20% из-за роста стоимости какао. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на продовольственном рынке.

Соответствующую информацию подтвердил директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков. По его словам, фабрики больше не могут удерживать цены из-за роста себестоимости продукции.

Основательница одной из компаний Елена Овсянникова рассказала, что шоколад начал дорожать в феврале 2022 года из-за проблем с логистикой и курсом рубля. В 2023 году производители поднимали цены раз в 4–6 месяцев, однако сейчас произошел резкий скачок.

Причиной роста цен на какао в мире стали три неурожайных года в странах Западной Африки. Проблемы наблюдались в Кот-д’Ивуаре и Гане.

До этого СМИ сообщали, что производители шоколада стали сокращать вес продуктов, автоматизировать процесс и наращивать выпуск сладостей с пониженным содержанием шоколада из-за подорожания какао-масел. Сообщалось, что подорожание произошло из-за засухи, болезней и структурных проблем в Западной Африке, где располагаются крупнейшие производители какао.

