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07 мая, 15:05

Общество

Пациента с вытекающей жидкостью из головного мозга спасли в Подмосковье

Фото: 123RF/somchai20162516

Врачи провели операцию мужчине с вытекающей спинномозговой жидкостью из носа, который обратился в Жуковскую больницу в Подмосковье с жалобами на насморк при наклоне головы. Об этом сообщает телеканал "360".

Нейрохирурги при обследовании выявили у пациента вытекающую субстанцию, которая бежала из основания черепа. Согласно информации, дефект черепа и твердой мозговой оболочки появился у 35-летнего мужчины несколько месяцев назад, когда он упал с высоты и получил травму головы. Подтекание жидкости могло привести к менингиту, развитию инфекции в головном и спинном мозге.

"При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи сделали пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта использовали жировую ткань и оболочку бедренной мышцы пациента", – рассказал врач-оториноларинголог больницы Аветис Мартиросов.

В настоящее время пациента уже выписали, он чувствует себя хорошо.

Ранее медики Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского спасли жизнь женщине, которая после инсульта не могла самостоятельно глотать. Специалистам нужно было ввести в организм ботулинический токсин, который смог бы расслабить мышцу. Поскольку рядом с верхней третью пищевода есть много структур, которые можно повредить, ранее российские врачи не проводили подобные операции.

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