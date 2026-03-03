СМИ сообщили о смене стратегии США на Ближнем Востоке из-за истощения вооружения

США меняют стратегию обороны на Ближнем Востоке из-за истощения вооружения. Пентагон уже перебрасывает свои батареи противоракетных систем с территории Южной Кореи. Об этом пишут СМИ. Иран, в свою очередь, грозит заблокировать экспорт нефти и уже сжег несколько танкеров в Ормузском проливе.

Вчера состоялся разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Российский лидер отметил, что наша страна принимала участие в процессе мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, а еще поблагодарил коллегу за помощь российским туристам в ОАЭ.

