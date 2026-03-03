Форма поиска по сайту

03 марта, 12:30

Политика

СМИ сообщили о смене стратегии США на Ближнем Востоке из-за истощения вооружения

"Деньги 24": Иран перекрыл Ормузский пролив, через который экспортируют энергоресурсы

Около 1,5 тыс российских туристов вывезли с Ближнего Востока

Эксперт оценил последствия эскалации на Ближнем Востоке

Российские войска освободили три населенных пункта в ДНР и Харьковской области

Первый самолет для вывоза туристов вылетел из Москвы в Дубай

США и Израиль нанесли новые удары по Тегерану

Вывозной рейс "Аэрофлота" с российскими туристами вылетел в Москву из Дубая

Мировые цены на нефть выросли из-за ближневосточного конфликта

Более 300 туристов из РФ застряли в Баку после экстренной посадки из-за ситуации в Иране

США меняют стратегию обороны на Ближнем Востоке из-за истощения вооружения. Пентагон уже перебрасывает свои батареи противоракетных систем с территории Южной Кореи. Об этом пишут СМИ. Иран, в свою очередь, грозит заблокировать экспорт нефти и уже сжег несколько танкеров в Ормузском проливе.

Вчера состоялся разговор Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Российский лидер отметил, что наша страна принимала участие в процессе мирного урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы, а еще поблагодарил коллегу за помощь российским туристам в ОАЭ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежомвидеоИван ЕвдокимовДиана ЖуковаМария Рыбакова

