02 июня, 14:30Политика
В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров
В Стамбуле проходит второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходит во дворце Чираган при усиленных мерах безопасности – здание охраняет спецназ полиции.
С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украина, которая до последнего не подтверждала участие, направила делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.