В Стамбуле начался второй раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле проходит второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Встреча проходит во дворце Чираган при усиленных мерах безопасности – здание охраняет спецназ полиции.

С российской стороны в переговорах участвуют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник ГРУ Генштаба ВС Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Украина, которая до последнего не подтверждала участие, направила делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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