ВС РФ отразили несколько атак диверсионно-разведывательных групп ВСУ в зоне СВО

На запорожском направлении российские войска отразили несколько атак диверсионно-разведывательных групп ВСУ. По словам военных, такие вылазки они пресекают почти ежедневно.

До этого снайпер группировки Вооруженных сил России "Юг" рассказал о странном поведении бойцов ВСУ. По его словам, были случаи, когда украинские военные выходили без оружия и экипировки и просто двигались вперед. Он предположил, что причиной тому может быть прием "чего-то определенного".

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