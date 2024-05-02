Снайпер ВС РФ уничтожил пятерых солдат ВСУ в районе Часова Яра

Российская армия продолжает методично выбивать ВСУ из Часова Яра. По информации Минобороны РФ, снайпер ВС РФ заметил в прицел группу украинской пехоты, двигавшейся в сторону своих позиций для ротации. С расстояния в 1,5 километра пятеро солдат ВСУ были уничтожены.

Тем временем тяжелые бои продолжаются на артемовском фланге – в Андреевке, Курдюмовке и Ленинском. А на авдеевском направлении российская армия выбила противника из Керамика и Новокалиново, а также продолжила расширять зону контроля в районе Очеретино, сообщается в СМИ.

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