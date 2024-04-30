Новости мира: митинг в поддержку закона об иноагентах прошел в Тбилиси

В Тбилиси прошел митинг в поддержку закона об иноагентах. Несколько тысяч сторонников правящей партии "Грузинская мечта" собрались у здания парламента. В течение нескольких часов к ним с трибуны обращались лидеры партии. В своих выступлениях они отметили необходимость принятия закона и укрепления суверенитета страны.

Между тем американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным. Разговор шел о причинах "саморазрушительного поведения" англоязычных стран и обстоятельствах, из-за которых США стали воспринимать Россию своим главным врагом.

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