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29 апреля, 09:30

Политика

Военный эксперт оценил потенциал американских истребителей F-16

Военный эксперт оценил потенциал американских истребителей F-16

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По мнению бывших американских военных летчиков, истребителям F-16, поставку которых ждет Украина от западных партнеров летом 2024 года, предстоит самое опасное испытание за многие десятилетия службы. Как отметили российские военные эксперты, ВСУ не могут противостоять авиации РФ, так как современных комплексов ПВО Украине стабильно не хватает. Кроме того, у украинских военных не хватает опыта и компетенций, чтобы работать с зарубежной техникой.

Военный эксперт Андрей Старых рассказал, что инициатива находится в руках военно-космических сил РФ, в настоящий момент ВС России наносят удары стратегическими бомбардировщиками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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