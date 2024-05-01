Новости мира: более 70 протестующих задержаны в Турции

Первомайские демонстрации в Стамбуле проходят при усиленных мерах безопасности и закрытых трассах. Полицейский кордон перекрыл протестующим путь к площади Таксим, где запрещено проводить любые акции. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а также задержала больше 70 человек.

Тем временем китайским сотрудникам пограничной службы пришлось воспользоваться водометами против филиппинского корабля береговой охраны. Он зашел в акваторию островов, которые Китай считает своей территорией.

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