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Новости

Новости

01 мая, 14:30

В мире

Новости мира: более 70 протестующих задержаны в Турции

Новости мира: более 70 протестующих задержаны в Турции

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Первомайские демонстрации в Стамбуле проходят при усиленных мерах безопасности и закрытых трассах. Полицейский кордон перекрыл протестующим путь к площади Таксим, где запрещено проводить любые акции. В ходе столкновений полиция применила слезоточивый газ, а также задержала больше 70 человек.

Тем временем китайским сотрудникам пограничной службы пришлось воспользоваться водометами против филиппинского корабля береговой охраны. Он зашел в акваторию островов, которые Китай считает своей территорией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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