На авдеевском направлении российская армия оттеснила ВСУ из Керамика и Новокалинова, а также продолжила расширять зону контроля в Очеретине. ВСУ отступили под соседнее село Архангельское.

Также российские бойцы продолжают оттеснять ВСУ из Часова Яра. Так, снайпер заметил в прицел группу украинской пехоты – солдаты двигались в сторону своих позиций для ротации. С расстояния в 1,5 километра все пятеро были уничтожены.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

