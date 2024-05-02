02 мая, 07:45Политика
Российские военные оттеснили ВСУ из Керамика и Новокалинова на авдеевском направлении
На авдеевском направлении российская армия оттеснила ВСУ из Керамика и Новокалинова, а также продолжила расширять зону контроля в Очеретине. ВСУ отступили под соседнее село Архангельское.
Также российские бойцы продолжают оттеснять ВСУ из Часова Яра. Так, снайпер заметил в прицел группу украинской пехоты – солдаты двигались в сторону своих позиций для ротации. С расстояния в 1,5 километра все пятеро были уничтожены.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.