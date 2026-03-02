Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и Ираке

В ответ на атаки со стороны США и Израиля Иран нанес новые удары по американским военным объектам в Персидском заливе и иракском Курдистане, а также по израильским городам.

Как сообщил Тегеран, поражены 27 баз Вашингтона, израильская авиабаза Тель-Ноф, штаб-квартира армии Израиля и крупный оборонно-промышленный комплекс в Тель-Авиве.

Еврейское государство, в свою очередь, объявило о продолжении ударов по иранской территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.