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Политика

Минобороны РФ показало работу бронепоезда "Волга" в зоне проведения СВО

Минобороны РФ показало работу бронепоезда "Волга" в зоне проведения СВО

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Российские военные задействовали бронепоезд "Волга" для разминирования и восстановления железной дороги в зоне СВО. Работу специального состава показали в Минобороны.

"Волгу" используют для технической разведки, ремонта путей и малых сооружений. С воздуха разведку вокруг маршрута поезда ведут операторы беспилотников. Они предупреждают об огневых точках противника и подозрительных предметах на железнодорожном полотне.

Бронепоезд "Волга" оснащен новейшей военной техникой, в том числе зенитной установкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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