Шойгу заявил, что обеспечение армии средствами поражения контролируется Минобороны РФ

Обеспечение российской армии средствами поражения находится на постоянном контроле у правительства и Минобороны. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сказал во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, все объемы поставок востребованных боеприпасов уже определены, на данный момент принимаются меры по их наращиванию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.