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Политика

Шойгу заявил, что обеспечение армии средствами поражения контролируется Минобороны РФ

Шойгу заявил, что обеспечение армии средствами поражения контролируется Минобороны РФ

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Обеспечение российской армии средствами поражения находится на постоянном контроле у правительства и Минобороны. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сказал во время совещания в штабе объединенной группировки российских войск.

Как подчеркнул Сергей Шойгу, все объемы поставок востребованных боеприпасов уже определены, на данный момент принимаются меры по их наращиванию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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