Минобороны РФ показало работу "Бумерангов" в зоне СВО

В Минобороны РФ показали работу "Бумерангов" в зоне СВО. Это дроны-камикадзе, которые находятся на вооружении воздушно-десантных войск.

Оператор контролирует беспилотник с помощью VR-очков. Аппарат определяет цель, которую необходимо уничтожить, после чего активируется боевой режим. "Бумеранг" оснащен специальной емкостью со взрывателем и поражающими элементами. Такой вид коптера противнику крайне сложно обнаружить и сбить.

В отличие от обычных аппаратов у "Бумерангов" нет модуля связи со спутником. Поэтому антидроновое ружье против него бессильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.