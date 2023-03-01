Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Политика

Минобороны РФ показало работу "Бумерангов" в зоне СВО

Минобороны РФ показало работу "Бумерангов" в зоне СВО

Новости часа: в Москве 1 марта откроют последний участок БКЛ метро

Бойцы российского батальона "Крым" с боем вырвались из засады ВСУ в Запорожской области

В Минобороны США отказались комментировать финансирование батальона "Азов"

Американский журналист побывал в Крыму и пообщался с местными жителями

Штурмовики группы "Вагнер" уничтожили БМП ВСУ в южных кварталах Артемовска

В Пентагоне заявили, что Украина должна платить за поставляемое ей оружие

ВС РФ уничтожили огневую позицию ВСУ на авдеевском направлении

США готовят на Украине провокацию с токсичными химикатами, чтобы обвинить РФ – Минобороны

ВСУ выпустили 110 снарядов по ДНР за сутки

В Минобороны РФ показали работу "Бумерангов" в зоне СВО. Это дроны-камикадзе, которые находятся на вооружении воздушно-десантных войск.

Оператор контролирует беспилотник с помощью VR-очков. Аппарат определяет цель, которую необходимо уничтожить, после чего активируется боевой режим. "Бумеранг" оснащен специальной емкостью со взрывателем и поражающими элементами. Такой вид коптера противнику крайне сложно обнаружить и сбить.

В отличие от обычных аппаратов у "Бумерангов" нет модуля связи со спутником. Поэтому антидроновое ружье против него бессильно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика