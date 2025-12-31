Праздничные выходные не затронут размер окладов в России

Длинные новогодние каникулы не затронут размер фиксированных окладов сотрудников, однако могут сказаться на доходах работников со сдельной оплатой труда. Об этом напомнили в Государственной Думе.

Из-за праздничных выходных январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем за последние пять лет. При этом, если сотрудники выйдут на работу в официальные нерабочие праздничные дни, их труд должен быть оплачен в повышенном размере.

