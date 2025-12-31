31 декабря 2025, 09:45Общество
Праздничные выходные не затронут размер окладов в России
Длинные новогодние каникулы не затронут размер фиксированных окладов сотрудников, однако могут сказаться на доходах работников со сдельной оплатой труда. Об этом напомнили в Государственной Думе.
Из-за праздничных выходных январь 2026 года станет самым коротким рабочим месяцем за последние пять лет. При этом, если сотрудники выйдут на работу в официальные нерабочие праздничные дни, их труд должен быть оплачен в повышенном размере.
