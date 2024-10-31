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31 октября, 23:15

Общество

В России предложили отправить всех женщин на удаленку для повышения рождаемости

В России предложили отправить всех женщин на удаленку для повышения рождаемости

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Общественные деятели движения "Ветераны России" предложили отправлять работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости. Они считают, что это упростит процесс заведения детей для тех, кто постоянно находится дома. Обращение направлено в Совет Федерации и Госдуму.

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что многие женщины сталкиваются с трудностями совмещения работы и семейных обязанностей. Работодатели часто предпочитают кандидатов без детей, опасаясь больничных и отпусков по уходу.

Однако эксперты сомневаются в эффективности инициативы. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец подчеркнул, что не все работодатели согласятся на удаленку, так как это может привести к финансовым потерям.

В Госдуме также отметили, что возможность удаленной работы уже закреплена законодательно, но количество таких профессий не превышает 20% от общего числа занятых. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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