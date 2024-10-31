В России предложили отправить всех женщин на удаленку для повышения рождаемости

Общественные деятели движения "Ветераны России" предложили отправлять работающих женщин на удаленку для повышения рождаемости. Они считают, что это упростит процесс заведения детей для тех, кто постоянно находится дома. Обращение направлено в Совет Федерации и Госдуму.

Председатель движения Ильдар Резяпов отметил, что многие женщины сталкиваются с трудностями совмещения работы и семейных обязанностей. Работодатели часто предпочитают кандидатов без детей, опасаясь больничных и отпусков по уходу.

Однако эксперты сомневаются в эффективности инициативы. Директор института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец подчеркнул, что не все работодатели согласятся на удаленку, так как это может привести к финансовым потерям.

В Госдуме также отметили, что возможность удаленной работы уже закреплена законодательно, но количество таких профессий не превышает 20% от общего числа занятых.

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