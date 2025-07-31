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31 июля, 07:30

Общество

Врачи предупредили о риске развития сколиоза из-за электросамокатов

Врачи предупредили о риске развития сколиоза из-за электросамокатов

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Врачи предупредили о риске развития сколиоза из-за электросамокатов. Он отличается от привычных форм заболевания. Это функциональные мышечные дисбалансы, а не структурные изменения самих позвонков.

Их можно распознать по болям в поясничном и грудном отделах позвоночника или в случае, если одно плечо становится выше другого. Чтобы избежать диагноза, медики советуют обучиться правильной технике езды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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