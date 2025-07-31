Врачи предупредили о риске развития сколиоза из-за электросамокатов. Он отличается от привычных форм заболевания. Это функциональные мышечные дисбалансы, а не структурные изменения самих позвонков.

Их можно распознать по болям в поясничном и грудном отделах позвоночника или в случае, если одно плечо становится выше другого. Чтобы избежать диагноза, медики советуют обучиться правильной технике езды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.