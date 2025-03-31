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31 марта, 13:30

Общество

Ракова рассказала о высокой результативности работы московской санавиации

Ракова рассказала о высокой результативности работы московской санавиации

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Московская санитарная авиация показывает свою высокую эффективность в оказании экстренной медицинской помощи. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В 2024 году бригады столичного центра медицины катастроф совместно с пилотами Московского авиационного центра эвакуировали с мест происшествий более 300 пострадавших, среди которых было 43 ребенка. Это стало возможным благодаря слаженной работе персонала и современному оборудованию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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