Ракова рассказала о высокой результативности работы московской санавиации

Московская санитарная авиация показывает свою высокую эффективность в оказании экстренной медицинской помощи. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

В 2024 году бригады столичного центра медицины катастроф совместно с пилотами Московского авиационного центра эвакуировали с мест происшествий более 300 пострадавших, среди которых было 43 ребенка. Это стало возможным благодаря слаженной работе персонала и современному оборудованию.

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