Подростки 12–17 лет могут сделать прививку от COVID-19 в Москве

С 31 января сделать прививку от COVID-19 в Москве могут не только взрослые, но и подростки 12–17 лет. Пункты вакцинации работают в 13 центрах на базе детских городских поликлиник.

Понадобится письменное заявление, а также согласие на медицинское вмешательство от родителя или законного представителя. Кроме того, им нужно сопровождать подростка в поликлинике. Самостоятельно детям прийти на прививку нельзя.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, а также с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО". С собой на прививку нужно взять паспорт или же свидетельство о рождении, а также полис ОМC, если ребенок не прикреплен ни к одной из столичных поликлиник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.