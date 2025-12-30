30 декабря, 08:45Общество
Россиянам рассказали о рисках сочетания красной икры с белым хлебом и маслом
Бутерброд с красной икрой, белым хлебом и маслом наносит тройной удар по печени и поджелудочной железе.
Диетологи рекомендуют использовать в качестве основы вместо хлеба нейтральный крекер или хлебец из цельного зерна, а также добавить половину вареного яйца или ломтик авокадо. При этом самым полезным способом употребления икры считается поедание ложками как витаминной добавки.
