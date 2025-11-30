Роскомнадзор может запретить популярную онлайн-игру Roblox

Популярную онлайн-игру Roblox могут запретить. Об этих планах заявили в Роскомнадзоре. Специалисты уверены, что она может негативно влиять на развитие детей.

В ведомстве подчеркнули, что неоднократно просили разработчиков удалить неподобающий контент, но этого так и не произошло. Модераторы платформы не могут обеспечить безопасность. Кроме того, площадку часто используют мошенники. Они связываются с детьми через чат и обманом выманивают у них деньги или личные данные родителей.

