30 ноября, 07:45Общество
Работающие родители в РФ смогут сохранить декретные выплаты
Работающим московским родителям хотят сохранить декретные выплаты. Ежемесячные дотации по уходу за ребенком до полутора лет планируют начислять, даже если мама или папа вновь начали работать.
Законопроект и поправки к нему поддержал перед рассмотрением во втором чтении комитет Госдумы РФ по защите семьи. В настоящее время родители получают такое пособие, если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.