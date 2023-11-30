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30 ноября, 07:45

Общество

Работающие родители в РФ смогут сохранить декретные выплаты

Работающие родители в РФ смогут сохранить декретные выплаты

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Работающим московским родителям хотят сохранить декретные выплаты. Ежемесячные дотации по уходу за ребенком до полутора лет планируют начислять, даже если мама или папа вновь начали работать.

Законопроект и поправки к нему поддержал перед рассмотрением во втором чтении комитет Госдумы РФ по защите семьи. В настоящее время родители получают такое пособие, если не выходят на работу, трудятся на полставки или на дому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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