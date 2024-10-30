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30 октября, 08:00

Общество

Трихолог рассказала, как подобрать бальзам или кондиционер для волос

Трихолог рассказала, как подобрать бальзам или кондиционер для волос

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Врач – трихолог-дерматолог Виктория Толстоносова советует подбирать бальзамы или кондиционеры в зависимости от задачи. Например, первые обладают легкой текстурой, делают волосы мягче и облегчают расчесывание. Вторые – восстанавливают, питают и увлажняют.

Эксперт подчеркнула, что бальзамы имеют более плотную текстуру, поэтому могут утяжелять волосы. Их не рекомендуется использовать чаще двух раз в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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