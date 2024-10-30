30 октября, 06:44Общество
Небольшой дождь ожидается в Москве 30 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столице и области в среду, 30 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.
По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов, в Подмосковье – от 5 до 10 градусов.
Западный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 09:00 30 октября до 21:00 31 октября. Причиной для этого стало усиление ветра – его порывы в течение суток могут достигать 15–17 метров в секунду.
О приходе зимы в Москву в выходные, 2–3 ноября, ранее предупреждал руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов. По словам метеоролога, в столице и области местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 30 октября