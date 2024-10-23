Несколько общественных пространств обустроили в центре Москвы в 2024 году

В этом году в центре Москвы благоустроили несколько общественных пространств. В парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках обновили детскую и спортивную инфраструктуру, установили новые лавочки и плитку. В парке появились современные спортивные объекты и красивые дорожки.

Во Всероссийском музее декоративного искусства и дворе школы при Алексеевском монастыре также провели работы. Там сделали спортивные площадки и восстановили освещение. На Кадашевской набережной расширили тротуары, посадили деревья и установили скамейки.

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