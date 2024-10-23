Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 07:15

Город

Несколько общественных пространств обустроили в центре Москвы в 2024 году

Несколько общественных пространств обустроили в центре Москвы в 2024 году

Новости часа: почти все районы участвуют в городской программе создания рабочих мест

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

Суд запретил пенсионеру из Бутова содержать коз на улице

Собянин одобрил строительство двух объектов на западе и северо-востоке Москвы

Завершение строительства моста через Нагатинский затон запланировано на конец 2024 года

Концертный зал на 1,5 тыс мест возведут в "Экспоцентре"

Новости часа: городская программа создания МПТ позволит обеспечить работой 290 тыс человек

"Торги Москвы": нестационарные торговые объекты

Новости часа: Москва получит свыше 1,1 тыс новых рабочих мест в СВАО

В этом году в центре Москвы благоустроили несколько общественных пространств. В парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках обновили детскую и спортивную инфраструктуру, установили новые лавочки и плитку. В парке появились современные спортивные объекты и красивые дорожки. 

Во Всероссийском музее декоративного искусства и дворе школы при Алексеевском монастыре также провели работы. Там сделали спортивные площадки и восстановили освещение. На Кадашевской набережной расширили тротуары, посадили деревья и установили скамейки. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляДиана Жукова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика