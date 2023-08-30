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30 августа, 15:45

Общество

В столице продолжается набор на военную службу по контракту

В столице продолжается набор на военную службу по контракту

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В едином пункте отбора на улице Яблочкова продолжается прием кандидатов на контрактную службу. Работает центр по принципу офисов госуслуг. С собой нужно взять паспорт, военный билет, диплом, свидетельства о браке и рождении детей, если есть.

В этом здании можно пройти медосмотр и собеседование. Записываться советуют заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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