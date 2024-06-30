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30 июня, 22:30

Общество

В ближайшие дни июля в Москве ожидается аномальная жара

В ближайшие дни июля в Москве ожидается аномальная жара

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В ближайшие несколько дней москвичей ждет почти "тропическая" жара. По прогнозам Гидрометцентра, воздух в столице прогреется до 33 градусов.

Жители города сейчас стараются держаться подальше от палящего солнца и поближе к воде. Всего в столице сейчас пять мест, где разрешено купаться: Черное озеро, Белое озеро, Большой городской пруд в Зеленограде, а также зоны отдыха "Тропарево" и "Мещерское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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