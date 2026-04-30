Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Арт-объект "Скорая летит на помощь" появился на выставке "ВМЕСТЕ" в День работников скорой. В столичной службе работают свыше 11 тысяч врачей, фельдшеров и водителей. В среднем за сутки они выполняют около 12 тысяч выездов – свыше 4 миллионов в год.

"В "Московской электронной школе" мы активно развиваем сервисы на основе искусственного интеллекта. Один из них – сервис "Цифровой учитель. Он помогает ученикам лучше усвоить математику, английский язык, физику и информатику. Этот инновационный инструмент определяет темы, где есть трудности. С начала этого учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз, а школьники решили более 66 миллионов задач. Всего таким помощником пользуются свыше 1,7 миллиона человек. Сейчас он входит в число наиболее популярных сервисов в МЭШ", – отметила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве в майские праздники изменится режим работы социальных учреждений. Экстренные службы города останутся на связи круглосуточно. С подробным графиком учреждений можно ознакомиться на mos.ru и на сайтах ведомств.