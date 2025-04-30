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30 апреля, 12:30

Общество

Жители Патриарших прудов пожаловались на шум от самокатов

Жители Патриарших прудов пожаловались на шум от самокатов

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Жители Пресненского района попросили запретить езду на самокатах и мопедах в парке на Патриарших прудах и рядом с жилыми домами, поскольку им мешает шум от средств индивидуальной мобильности.

Более того, по словам горожан, владельцы данных транспортных средств зачастую бросают их возле подъездов, что мешает свободному проходу. Как отметила муниципальный депутат Пресненского района Наталья Склярова, соответствующий вопрос уже был обсужден с органами исполнительной власти, которые пообещали проработать проблему.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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