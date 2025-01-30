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30 января, 15:30

Общество

Новобранцы Президентского полка приняли присягу в Кремле

Новобранцы Президентского полка приняли присягу в Кремле

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В Кремле состоялась торжественная церемония присяги новобранцев Президентского полка. В этом году в его ряды вошли военнослужащие из 39 регионов России, призванные осенью. В течение месяца они проходили подготовку в учебном пункте полка в Подмосковье.

После присяги новобранцы приступят к службе в различных подразделениях. Одной из особенностей полка является использование парных постов, например, у Могилы Неизвестного Солдата. Подготовка военнослужащих к церемониальному разводу конных и пеших караулов занимает до шести месяцев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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