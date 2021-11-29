Сильнейший за 70 лет циклон "Бенедикт" надвигается на Москву

В Москву идет новый циклон. На этот раз столицу посетит "Бенедикт" и принесет осадки, каких не было 69 лет.

Выпадет порядка 40% месячной нормы осадков. Завтра в первой половине дня будет лить дождь, к вечеру он сменится снегопадом. Сильно упадет видимость на дорогах.

Рекорд по количеству осадков был 30 ноября 1952 года. И синоптики ставят на то, что он будет побит. Кроме "Бенедикта" в городе действует и предупреждение по ветру. Штормовые порывы возможны до середины среды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.